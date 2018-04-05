Активисту Евромайдана Бубенчику сообщили о замене ранее объявленного подозрения. Сегодня Генпрокуратура отозвала подозрение активисту в умышленном убийстве двоих сотрудников правоохранительных органов Фото: radiosvoboda.org "Сегодня, 5 апреля 2018 года, в Департаменте специальных расследований ГПУ заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила подозреваемому Ивану Бубенчику в присутствии адвокатов о замене ранее объявленного подозрения. Отныне Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", – написал Лысенко. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2022599664655730 В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – подчеркнул активист.В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.3 апреля Бубенчика задержали и доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот день по ходатайству адвокатов перенесли. 4 апреля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием дела Бубенчика будет заниматься другая группа прокуроров. Глава ГПУ отметил, что считает неправильной квалификацию его действий.Сегодня Генпрокуратура отозвала подозрение активисту в умышленном убийстве двоих сотрудников правоохранительных органов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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