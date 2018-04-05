Верховная Рада разрешила привлекать на военную службу лиц, признанных непригодными. Парламентарии 241 голосом поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент Согласно закону для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (кроме Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины), военнослужащим военной службы по контракту из числа граждан Украины, которые во время прохождения военной службы были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными для военной службы по состоянию здоровья, по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы, что привело к установлению им инвалидности, частичной потери трудоспособности без установления инвалидности (кроме умственных, сенсорных, психологических недостатков, нарушений психики, поведения и других заболеваний, определенных Министерством обороны Украины и другими центральными органами исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями), по их обращению может быть продлена военная служба до истечения срока контракта с возможностью заключения нового контракта, но не более чем до достижения предельного возраста нахождения на военной службе. Как сообщал Верховная Рада изменила название десантных войск на "десантно-штурмовые". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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