Глава СБУ просит премьер-министра проверить производителя кабелей в связи с пожаром в лагере "Виктория"

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с просьбой проверить производителя кабелей противопожарной сигнализации в связи с расследованием пожара в детском лагере "Виктория" в Одесса.

"Мы также нашли некоторые интересные подробности, и по этому поводу я подписывал письмо на Кабинет министров Украины недавно… Думаю, это поможет расследованию этих трагических событий (пожара в детском лагере "Виктория" – ИФ)", - сказал В.Грицак на брифинге в Одессе, говоря о действиях СБУ в контексте расследования трагических событий в детском лагере "Виктория".

Согласно фотокопии письма В.Грицака, имеющегося в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", испытания кабеля, изъятого в лагере "Виктория", показало, что он теряет свойства по проведению электричества за 3-4 минуты, тогда как действующие госстандарты требуют 30-90 минут бесперебойной работы во время пожара.

В письме отмечается, что такая кабельная продукция была вмонтирована в системы противопожарной защиты в лагере "Виктория", более 20 учебных заведений Киева, ряде медицинских учреждений, ТРЦ и на других объектах, в том числе жилой застройки, в Киеве и Одессе.

Речь, в частности, идет о детской клинической больнице №9 Киева, Святошинско-психотерапевтическом интернате, Клинической городской больнице №11 Одессы, ГП "Укрэнерго" (центральный пульт управления энергосистемой государства и отдельное подразделение "Северная электроэнергетична система").

Кроме того, некачественный кабель может быть использован в киевских ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ "Сенатор" (скорее только, имеется ввиду БЦ "Сенатор" – ИФ), одесском ТРЦ "Сити Центр".

"Анализ полученной информации свидетельствует об использовании отдельными производителями кабельной продукции противоправной схемы производства огнеупорного кабеля, который не соответствует установленным государственным стандартам", - указано в документе.

Глава СБУ в письме предлагает дать поручение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственной архитектурно-строительной инспекции и Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провести внеплановые проверки субъектов хозяйствования, причастных к производству, реализации и использованию указанной недоброкачественной кабельной продукции с целью недопущения чрезвычайных ситуаций и негативных явлений техногенного характера.