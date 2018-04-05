Алена Бабенко прославилась благодаря своей великолепной игре в фильме «Водитель для Веры», пишет со ссылкой на .

Елена Баранова родилась в Кемерове в семье пианистки и инженера. Девочка обожала музыку, пела в школьном хоре и посещала творческие кружки.

Окончив школу, девушка решила идти по стопам отца, следовательно поступила в Томский государственный университет на факультет прикладной математики и кибернетики. Однако учеба ее не интересовала, она была поглощена работой в студенческом театре. На втором курсе пыталась поступить во МХАТ к Олегу Табакову, но безуспешно.

На пятом курсе познакомилась с режиссером Виталием Бабенко, к которому вскоре переехала в Москву. Они поженились, и вскоре Алена родила сына Никиту.

Незначительные роли в театре и на телевидении не приносили Алене славы. Она засветилась в сериалах «Каменская» и «Серебряная свадьба», но этого было недостаточно.

Известность ей принесла главная роль в фильме «Водитель для Веры». На съемки она попала случайно, ее пригласил знакомый, который был ассистентом режиссера.

На кастинг она пришла ненакрашенной и немного потерянной, но именно это и понравилось Чухраю, такой режиссер видел главную героиню сериала. Роль сильной девушки с характером легко далась Бабенко.

В 2008 году Алена засветилась в шоу «Ледниковый период — 2». Ее выступление с Романом Костомаровым растопило сердца судей и зрителей. В том же году Бабенко получила главную роль в фильме «На море!», для которого она невероятно изменилась внешне и внутренне.

От образа Веры ничего не осталось, Алена выглядит совершенно по-другому.

Первый брак оказался недолгим, Бабенко долгое время жила одна. В 2011 году она познакомилась с Эдуардом Субочем, мастером спорта по прыжкам с трамплина на лыжах. Пара вскоре сыграла свадьбу.

В 2015 году Бабенко стала бабушкой, у сына Никиты родился мальчик, которого назвали Теодором.

Алена по-прежнему играет в театре и снимается в кино. Актриса любит делиться подробностями своей бурной жизни в Сети. Поклонники по-доброму завидуют ее неотразимости и невероятной привлекательности.

Бабенко в шутку сказала, что благодаря гриму может узнать, как будет выглядеть в старости.

Удивительно, как хорошо артистка выглядит для своих лет. Может показаться, что в этом нет ничего сложного, ведь у нее есть деньги на качественную косметику и услуги профессиональных косметологов.

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