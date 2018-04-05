СНБОУ отметила, что Совет принял решение о применении санкций на основании предложений, предоставленных Службой безопасности Украины и Кабинетом Минстр Украины

СНБОУ отметила, шо Совет принял решение о применении санкций на основании предложений, предоставленных Службой безопасности Украины и Кабинетом Минстр Украины.

В свою очередь, СБУ в ответ на требование Совета бизнес-мобудсмена не раскрыли информацию об основаниях для применения санкций, отметив, что соответствующие материалы были предоставлены в Высший административный суд Украины с грифом ограничения доступа "ДСК".