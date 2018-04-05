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СНБОУ и СБУ не раскрыли основания для санкций против лотерейных операторов
05.04.2018 17:08
СНБОУ и СБУ не раскрыли основания для санкций против лотерейных операторов
СНБОУ отметила, что Совет принял решение о применении санкций на основании предложений, предоставленных Службой безопасности Украины и Кабинетом Минстр Украины
Совет национальной безопасности и обороны в своем ответе на требование iPress.ua не предоставил информации относительно оснований для применения санкций против лотерейных операторов "МСЛ" и "Патриот".
СНБОУ и СБУ не раскрыли основания для санкций против лотерейных операторов

СНБОУ отметила, шо Совет принял решение о применении санкций на основании предложений, предоставленных Службой безопасности Украины и Кабинетом Минстр Украины.

СНБОУ и СБУ не раскрыли основания для санкций против лотерейных операторов

В свою очередь, СБУ в ответ на требование Совета бизнес-мобудсмена не раскрыли информацию об основаниях для применения санкций, отметив, что соответствующие материалы были предоставлены в Высший административный суд Украины с грифом ограничения доступа "ДСК".

Напомним, что в 2017 году СБУ закрыло уголовное производство в отношении компании "МСЛ", не найдя в деятельности компании преступлений и действий, которые бы подтвердили отношение компании к российскому капиталу и финансированию терроризма.

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