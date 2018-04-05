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В Крыму назревает проблема с водоснабжением
05.04.2018 17:09
В Крыму назревает проблема с водоснабжением В оккупированном Крыму ежегодно будет возникать не просто нехватка воды, а чрезвычайная ситуация с водоснабжением.

Об этом заявил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк в эфире Радио Крым.Реалии.

По его словам, эта проблема водоснабжения Крыма не решена и не может быть решена, пока не заработает Северо-Крымский канал.

«Построить достаточное количество опреснительных станций невозможно: это дорого и опасно для окружающей среды. По нашим оценкам и подсчетам, на Кубани нет довольно воды, чтобы обеспечить дополнительные потребности Крыма. Там есть свой дефицит», – подчеркнул ученый.

Отметим, что ранее Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» сообщил, что в 2018 году Крым может испытывать нехватку питьевой воды, в частности, из-за обмелевших водохранилищ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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