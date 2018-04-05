Житель Киева обратился к полицейским с заявлением, что на него напали неизвестные и отобрали 200 тысяч гривен, но во время расследования правоохранителям удалось выяснить, что киевлянин инсценировал ограбление. Об инциденте сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По словам сотрудников полиции, случай начался еще в 2017 году в Печерском районе города.

"Пострадавший водитель "Daewoo" объяснил, что к нему подъехал автомобиль "Мерседес", откуда вышел неизвестный в маске и выстрелил в лобовое стекло и забрал пакет, где находились 207 тысяч гривен, принадлежащих его работодателю. После совершения преступления "Мерседес" исчез", - отметили правоохранители.

Они начали уголовное дело по статье 187 по факту разбоя. Во время расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина заранее спланировал преступление. Доказать это удалось благодаря кадрам с камер видеонаблюдения, зафиксировавших случай.

После этого полицейские закрыли уголовное производство по статье "Разбой" и открыли против киевлянина два новых дела по части 2 статьи 383 - Заведомо ложное сообщение о совершении преступления и по части 2 статьи 384 - Заведомо ложное показание УК Украины. Печерский суд приговорил злоумышленника к трем годам тюрьмы.

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