СКМ обжалует в апелляции отказ снять запрет на распоряжение рядом активов в Нидерландах

Окружной суд Амстердама в четверг оставил в действии судебный запрет на распоряжение акциями некоторых активов группы СКМ в Нидерландах, СКМ подаст апелляцию.

"Мы категорически не согласны с решением, которое вынес сегодня суд в Амстердаме, и намерены его обжаловать", – приводится в сообщении группы комментарий директора по международным отношениям и связям с инвесторами CКM Джока Мендозы-Вилсона.

Группа напомнила, что голландский суд наложил арест на акции ряда компаний группы СКМ, расположенных на территории Нидерландов, в качестве меры обеспечения в рамках спора с Raga Establishment на $760 млн об исполнении договора купли-продажи ПАО "Укртелеком", заключенного в 2013 году.

СКМ обвиняет Raga в невыполнении условий заключенного в 2011 году приватизационного договора и пытается расторгнуть сделку о покупке, требуя вернуть ей предоплату $100 млн, тогда как Raga Establishment подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) против CКM с требованием выплатить ей полную сумму в размере $760 млн (и $60 млн процентов) за актив, который может быть возвращен в государственную собственность, и получила приговор в свою пользу.

СКМ подала апелляцию в Высокий суд Лондона на решение LCIA по спору с Raga, который рассмотрит ее 23 апреля.

"Мы настаиваем на том, что основания, по которым компания Raga Establishment добилась наложения ареста на акции … в Нидерландах, являются ущербными и неправомерными, и следовательно арест должен быть незамедлительно снят", – подчеркнул Дж.Мендоза-Вилсон.

СКМ также отметила, что нынешний спор в Нидерландах не оказывает какого-либо влияния на обычную бизнес-деятельность активов группы СКМ, включая "Метинвест" и ДТЭК, в Нидерландах и иных юрисдикциях.

Как сообщалось, суд Амстердама 5 января этого года в рамках обеспечительных мер по спору об оплате акций "Укртелекома" заморозил акции зарегистрированных в Нидерландах холдинговых компаний "Метинвест" и ДТЭК", принадлежащие SCM Holdings и SCM Capital Рината Ахметова. Речь идет о заморозке 100% акций DTEK Management B.V. и DTEK B.V., 71,24% акций Metinvest B.V., а также 100% акций SCM Management B.V. и Premium Household B.V. В соответствии с вердиктом суда, стоимость обеспечительных мер оценивается в EUR764,6 млн.

СКМ 8 января 2018 года подала также апелляцию на определение окружного суда Никосии о замораживании активов ее владельца Рината Ахметова на $820 млн. Слушание по делу продолжится 16 апреля.

Группа СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.