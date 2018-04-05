Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что 9 апреля он встретится с канцлером Германии Ангелою Меркель. Порошенко поедет с двухдневным визитом в Германию Фото: president.gov.ua Порошенко напомнил, что 9 апреля он оправиться с двухдневным визитом в Германию, где планирует встретится с канцлером Германии Ангелою Меркель. "Очень ей благодарен за те приоритеты, которые она выставляет, что Украина очень высоко в приоритетах Германии. В качестве примера можно сказать, что в коалиционном соглашении немецкого правительства вопрос Украины, вопрос миротворцев является ключевым. Там буквально пять – шесть стран упомянуто и это очень символично такая приоритетность важности Украины для Германии, як лидера Европейского Союза", – подчеркнул он.Президент отметил, повестка дня очень будет очень большая."О чем мы будем говорить? О мире, о миротворцах, о поддержке реформ, о конкретных проектах, которые мы вместе с Германией реализуем в Украине. Германия имеет более 30 проектов поддержки реформ", – добавил он. 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная задача ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.Однако 22 сентября спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия согласна на размещение миротворческой миссии ООН только на линии соприкосновения, а не на всей территории Донбасса.Порошенко на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 21 сентября 2017 года заявил, что только миротворческая задача "со всеобъемлющим мандатом" может помогать восстановлению мира на Донбассе.В ООН начали подготовку соответствующей резолюции.28 октября 2017 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".3 января 2018 года в Киеве министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что миротворческая задача ООН должна находиться на всей оккупированной территории Донбасса, а не только на линии столкновения.18 февраля министр обороны Швеции Петер Хулквист заявил, что готова помогать миротворческой миссии ООН, которая может быть развернута в Украине. Швеция как страна, не являющаяся членом НАТО, была предложена в качестве возможного ведущего государства в миротворческой миссии для Донбасса в докладе по заказу бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который представили высшим должностным лицам на Мюнхенской конференции по безопасности.Согласно докладу, ООН следует рассмотреть вопрос о развертывании на Донбассе миссии, которая включает в себя около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 тыс. полицейских. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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