Украинский производитель должен указывать на этикетке все ингредиенты в составе своей продукции, в том числе и пальмовое масло. На практике - все иначе. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает

"В Украине производители злоупотребляют не использование масла, а тем, что не указывают, что она есть в составе. Покупатель уверен, что покупает 100% сливочное масло, а на самом деле это может быть спрэд, в котором 30% пальмовое, или другое растительное масло. То есть происходит обман покупателя. И это есть массовым явлением", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что пальмовое масло - вредно для здоровья. Ингредиент запрещено прибавлять к детскому питанию, напомнил А.Дорошенко.

А между тем, Украина не сбавляет темпов импорта пальмового масла.

Всего за два месяца текущего года наша страна импортировала 29,3 тыс. тонн пальмового масла.

Между тем, БПП и Опоблок публично заявили о готовности ограничить использование пальмового масла в Украине на законодательном уровне.

В свою очередь Радикалы зарегистрировали законопроект, который предлагается запретить использование вредного ингредиента в продуктах питания.

По словам народного депутата Сергея Тригубенко, быстрый рост показателей импорта "пальмы" является следствием действия моратория на проверки предпринимателей. Также это тот показатель, который обосновывает высокий уровень фальсификата молочной продукции в Украине, считает политик.

"Совокупность таких факторов, как отсутствие контроля, рост курса доллара и бедность потребителя "побуждают" производителя искать пути удешевления готовой продукции", - сказал он, отметив, что для удешевления и используют пальмовые жиры, вместо животных.

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