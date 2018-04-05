Проверка на детекторе лжи, на которой настаивала Генпрокуратура, не состоялась

Об этом сообщил заведующий отделом психологических исследований Киевского института судебных экспертиз Юрий Ирхин, сообщает УНН .

По его словам, Савченко сама отказалась от прохождения экспертизы, связано "исключительно с процедурными вопросами".

Когда может произойти тестирование, Ирхин не уточнил.

"По инициативе стороны защиты сегодня такая экспертиза не состоялась. Она отказалась по причинам, связанным исключительно с процедурными вопросами, которые я не могу сейчас озвучить, потому что это тайна следствия. Но я надеюсь, что в ближайшем будущем такая экспертиза будет проводиться, потому что Надежда Викторна настроена на позитивный подход к исследованию, но есть определенные процедурные вопросы", - отметил Ирхин.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.