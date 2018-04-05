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Савченко отказалась проходить проверку на полиграфе
05.04.2018 17:16
Савченко отказалась проходить проверку на полиграфе
Проверка на детекторе лжи, на которой настаивала Генпрокуратура, не состоялась
Взята под стражу народный депутат Надежда Савченко отказалась проходить судебно-психологическую экспертизу с применением компьютерной полиграфии.
Савченко отказалась проходить проверку на полиграфе Фото: radiosvoboda.org

Об этом сообщил заведующий отделом психологических исследований Киевского института судебных экспертиз Юрий Ирхин, сообщает УНН.

По его словам, Савченко сама отказалась от прохождения экспертизы, связано "исключительно с процедурными вопросами".

Когда может произойти тестирование, Ирхин не уточнил.

"По инициативе стороны защиты сегодня такая экспертиза не состоялась. Она отказалась по причинам, связанным исключительно с процедурными вопросами, которые я не могу сейчас озвучить, потому что это тайна следствия. Но я надеюсь, что в ближайшем будущем такая экспертиза будет проводиться, потому что Надежда Викторна настроена на позитивный подход к исследованию, но есть определенные процедурные вопросы", - отметил Ирхин.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.

Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

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