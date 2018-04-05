Медицинская реформа, предусматривающая подписание декларации об обслуживании между пациентом и врачом, позволит медикам зарабатывать до 100 тыс. гривен в месяц.

Такую расчетную максимальную сумму дохода врача в первичном звене медицины озвучила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в прямом эфире «Радио Свобода», передает ««.

Чиновница прокомментировала ход внедрения медреформы, в частности кампании «Врач для каждой семьи». Супрун пояснила, что сейчас подписать декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом можно только посетив заведение лично.

По данным и.о. министра, по состоянию на 5 апреля в систему записались более 1200 врачей и 200 тыс. пациентов. При этом с мая 2018 соглашение с врачом можно будет подписать дистанционно.

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«По телефону, или врач может приехать домой и записать пациента, который не может приехать к своему врачу. Дистанционно, не в стационарном компьютере», – уточнила Супрун.

И.о. министра пояснила, что сейчас даты финального подписания деклараций не существует.

«Есть дата, когда врачи должны зарегистрироваться в системе – до 1 июля, потому что с этого времени меняется принцип финансирования – врачи будут получать финансирование по тарифам», – отметила она.

На вопрос, какие зарплаты будут получать врачи, Супрун ответила, что расчетно врачи, которые будут обслуживать до 2000 пациентов, смогут получать «от 10 до 100 тыс. гривен в месяц». При этом она уточнила, что из этих сумм должны рассчитываться коммунальные платежи и зарплата медсестер.

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