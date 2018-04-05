Экс-гендиректор предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин собирался ворваться в Верховную Раду с несколькими десятками автоматчиков, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Аваков сообщил, что его машину собирались взорвать снарядом от "Гиацинта" Фото: mvs.gov.ua Он сравнил планы Лабутина с планами внефракционного нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в попытке устроить теракт в центре Киева."У него схема была аналогичная: бандиты обсуждали с подельниками, как они ворвутся с несколькими десятками автоматчиков в Верховную Раду, возьмут от каждой фракции по одиозному депутату (практически цитирую их разговор), выведут на площадь Конституции и там расстреляют. После этого – попросят поддержки украинского народа", – сказал Аваков.По словам министра, злоумышленники планировали взорвать его автомобиль купленным за $100 тыс. снарядом от крупнокалиберной пушки "Гиацинт"."Потому что тот, кто им может помешать, – "ездит на бронированной машине". А чтобы военные не вмешались, планировали дать командирам двух воинских частей, которые дислоцируются под Киевом, по несколько миллионов долларов, о чем вели с ними переговоры", – заявил Аваков.Он считает, что "для нормального человека это все кажется шизофренией"."Но есть люди, которые в реальность такого сценария верят и готовы действовать", – отметил министр.25 января заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Лабутина задержали в Румынии. В Главной военной прокуратуре рассказали, что он руководил преступной группировкой, которая подозревается в убийстве советника главы "Укрспирта" Виктора Панкова, подготовке покушения на Авакова и совершении ряда других преступлений. Шестерых членов группировки задержали 19 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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