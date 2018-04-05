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Аваков заявил, что экс-глава "Укрспирта" планировал расстреливать одиозных депутатов из каждой фракции Верховной Рады
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05.04.2018 17:21
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Экс-гендиректор предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин собирался
ворваться в Верховную Раду с несколькими десятками автоматчиков,
сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Аваков
сообщил, что его машину собирались взорвать снарядом от "Гиацинта"
Фото: mvs.gov.ua Он сравнил планы Лабутина с планами
внефракционного нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в
попытке устроить теракт в центре Киева."У него схема была
аналогичная: бандиты обсуждали с подельниками, как они ворвутся с
несколькими десятками автоматчиков в Верховную Раду, возьмут от
каждой фракции по одиозному депутату (практически цитирую их
разговор), выведут на площадь Конституции и там расстреляют. После
этого – попросят поддержки украинского народа", – сказал
Аваков.По словам министра, злоумышленники планировали взорвать его
автомобиль купленным за $100 тыс. снарядом от крупнокалиберной
пушки "Гиацинт"."Потому что тот, кто им может помешать, –
"ездит на бронированной машине". А чтобы военные не вмешались,
планировали дать командирам двух воинских частей, которые
дислоцируются под Киевом, по несколько миллионов долларов, о чем
вели с ними переговоры", – заявил Аваков.Он считает, что "для
нормального человека это все кажется шизофренией"."Но есть люди,
которые в реальность такого сценария верят и готовы
действовать", – отметил министр.25 января заместитель
генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Лабутина задержали в
Румынии. В Главной военной прокуратуре рассказали, что он руководил
преступной группировкой, которая подозревается в убийстве советника
главы "Укрспирта" Виктора Панкова, подготовке покушения на Авакова
и совершении ряда других преступлений. Шестерых членов группировки
задержали 19 декабря.
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