Днями на автозаправочной станции в Нью-Джерси (США) был продан лотерейный билет Mega Millions размером в 521 млн долларов, передает со ссылкой на UPI.

По существующим правилам торговая точка, где был продан лотерейный билет, получает определенный процент от выигрыша. Заправка в Нью-Джерси - не исключение, лотерея выплатит собственнику бизнеса 30 тыс. долл.

Владелец заправки отметил, что у него давно составлен план на выигранные деньги.

"У меня работает 10 сотрудников. Каждый из них получит денежные бонусы", - рассказал он, добавив, что направит часть от денежного вознаграждения на благотворительную помощь местной организации на постройку церкви.

Напомним, недавно игрок из Житомира сорвал рекордный в истории лотереи ТОТО "Спортпрогноз" джекпот размером в 500 тысяч гривен, предугадав результаты 12 футбольных матчей.

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