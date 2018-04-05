Символ счастливого пенсионера с агитационного ролика президента Раиса Кузьменко живет на пенсию 1900 грн, из которых 1500 грн платит за коммуналку.

Об этом говорится в сюжете "ТСН", передает со ссылкой на .

На лекарства 82-летняя пенсионерка из Чернигова одалживает. Во время съемки рекламы ей пообещали повышение пенсии.

В ролике женщина рассказывает о своем стаже, повышении пенсии, и что жить ей стало лучше.

"Сказали, что мы рекламу проведем. Может, какую-то копейку бы заплатили за это, хотя что-нибудь... Я хорошего ничего не почувствовала. Сказала, что "лучше", и все. Он [режиссер] мне так сказал", - рассказала Кузьменко.

В Пенсионном фонде заявляют, что подняли женщине пенсию еще осенью и сейчас она выше прожиточного минимума. Доплата планируется только в декабре - за 13 лет сверхнормативного стажа работы добавят 9,90 грн.

В феврале на экранах транслировали агитационный видеоролик президента "Идем вперед. ". Ролик рассказывает о последних политических достижения главы государства. К нему привлекли певицу Анастасию Приходько и режиссера, автора фильма "Киборги" Ахтема Сеитаблаева. Оба не знали, что видео будет носить политический характер.

Приходько возмутилась, что ее использовали в предвыборной кампании, и пожелала извинений. Позже кадры с ней вырезали.

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