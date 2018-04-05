Психологический триллер иранского кинорежиссера Асгара Фархади под названием "Все знают", в котором снялись Хавьер Бардем, Пенелопа Крус и Рикардо Дарин откроет нынешний Каннский кинофестиваль, извещает Variety .

Известно, что помимо этого, фильм станет участником конкурсной программы. Фильм снят на испанском языке, соответственно, он стал второй картиной не на английском и не на французском языке, которая откроет кинофестиваль.

В ленте идет речь о Лауре, которую исполнила Пенелопа Крус, отправившейся вместе с семьей из Буэнос-Айреса в родное село в Испании на праздник. Но внезапное события меняет ход событий. В основе сюжета - семья, взаимоотношения ее членов и навязанные им моральные решения.

Каннский фестиваль в этом году запланирован на 8-19 мая.

Как сообщал svodka.net ранее, люди, которые задерживаются на красной дорожке, чтобы сделать фото, не будут допускаться к просмотру картин . Такое заявление сделал директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

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