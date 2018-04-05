Теперь Бубенчика подозревают в покушении на жизнь милиционера и незаконном хранении оружия

"Сегодня, 5 апреля 2018 года, заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила подозреваемому Ивану Бубенчику в присутствии адвокатов о замене ранее сообщенного подозрения. Отныне И. Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия)", - сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Как известно, 3 апреля ГПУ вручила подозрение Бубенчику , который рассказывал, как стрелял на Майдане в милицию. Его подозревают в убийстве двух милиционеров.

Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленное убийство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УК).

В законе об амнистии указана только 348 статья УК. Статей 115 и 263 УК в законе нет.