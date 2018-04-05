дозволение носит условный характер

С 1220 километров газопровода по дну Балтийского моря около 374 пройдут по исключительно в экономической зоне Финляндии, сообщает сайт правительства страны.

"5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG относительно участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии" , - говорится в сообщении.

Разрешение носит условный характер. Это означает, что проект строительства должен соответствовать условиям, изложенным в решении финского правительства. Разрешение будет действительно в течение 50 лет, после чего его нужно будет обновить.

Справка: Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нить Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конца 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 миллиарда рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд руб (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.

Отметим, что Европейский Союз и секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита газа через газотранспортную систему Украины.