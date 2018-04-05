|Финляндия дала разрешение на строительство "Северного потока-2"
|05.04.2018 17:26
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дозволение носит условный характерВласти Финляндии дали согласие на строительство участка газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне.
С 1220 километров газопровода по дну Балтийского моря около 374 пройдут по исключительно в экономической зоне Финляндии, сообщает сайт правительства страны.
"5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG относительно участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии", - говорится в сообщении.
Разрешение носит условный характер. Это означает, что проект строительства должен соответствовать условиям, изложенным в решении финского правительства. Разрешение будет действительно в течение 50 лет, после чего его нужно будет обновить.
Справка: Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нить Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.
Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конца 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.
Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 миллиарда рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд руб (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.
Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.
Отметим, что Европейский Союз и секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита газа через газотранспортную систему Украины.
Напомним, что компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.
Отметим, что 11 марта руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода "Северный поток-2" для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.