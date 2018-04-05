Авторы принятого за основу законопроекта "О национальной безопасности" предлагают "хаос" вместо системы, которая позволит сохранить жизнь солдата, считает вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. Сыроид: Нет там ни НАТО, ни национальной безопасности Фото: Oksana Syroyid / Facebook "Нет там ни НАТО, ни национальной безопасности. НАТО – это система коллективной безопасности, основанная на принципах демократии. Предложенный законопроект базируется на принципах авторитаризма. Это несовместимые системы", – сказала она.По словам Сыроид, авторы законопроекта предлагают "хаос", а не "систему, которая позволит сохранить достоинство и жизнь солдата".Вице-спикер заявила, что, принимая подобные законы, нардепы "разрушат национальную безопасность Украины" и усложнят вступление Украины в НАТО.17 января члены Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Турчинов заявил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".5 февраля Порошенко одобрил решение СНБО о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины". Соответствующий приказ появился на официальном сайте президента после встречи в США главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Мэттис подчеркнул, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности, который позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.Законопроект "О национальной безопасности Украины" был зарегистрирован в парламенте 28 февраля, документ был отмечен президентом как неотложный.19 марта член комитета, нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник заявлял, что, согласно уточненной редакции проекта закона, Служба безопасности Украины будет подотчетна и подконтрольна Верховной Раде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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