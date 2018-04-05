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В Турции сотрудник университета открыл стрельбу по преподавателям (видео)
05.04.2018 17:34
В Турции сотрудник университета открыл стрельбу по преподавателям (видео) Заместитель декана, двое преподавателей и секретарь университета Османгазе в городе Эскисехир погибли в результате стрельбы, еще трое человек тяжело ранены.

Об этом сообщает BBC.

Стрельбу открыл сотрудник этого же университета.

По словам ректора учебного заведения Хасана Гонена, убийца сперва зашел в деканат и убил одного человека, потом пошел на верхние этажи и там застрелил еще трех сотрудников университета.


Стрельба в университете в Турции: нападающий убил 4 человек // BBC Türkçe

Сообщается, что задержанный после приезда полиции не убегал, а охотно сдался полицейским. Пока мотивы его поступка неизвестны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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