|В Турции сотрудник университета открыл стрельбу по преподавателям (видео)
|05.04.2018 17:34
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Об этом сообщает BBC.
Стрельбу открыл сотрудник этого же университета.
По словам ректора учебного заведения Хасана Гонена, убийца сперва зашел в деканат и убил одного человека, потом пошел на верхние этажи и там застрелил еще трех сотрудников университета.
Сообщается, что задержанный после приезда полиции не убегал, а охотно сдался полицейским. Пока мотивы его поступка неизвестны.
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