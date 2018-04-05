Страна-изгой и в этом году сохранит свой статус по многим показателям. Одним из таковых является участие в международных выставках и, вот тут, российской продукции, увы, но снова не везет!

Так, стало известно, что в 2018 году продукция «Рособоронэкспорта» не будет допущена как минимум на три крупнейшие военные выставки, проходящие в странах ЕС. Речь в данном случае идет об авиасалоне «Фарнборо», проходящем в Великобритании, форуме вооружений, технологий безопасности и средств защиты Eurosatory, который пройдет в Париже с 11 по 15 июня и международной выставке-конференция военно-морской техники и вооружения Euronaval, которая пройдет во Франции с 23 по 26 октября.

Стоит отметить, что эти выставки одни из крупнейших в своих областях не только в масштабах ЕС, но и общемировых. Участие в них, пускай и без последующих успешно заключённых контрактов, престижно и добавляет “кармы” продукции, выставленной на стендах.

В свою очередь, российская продукция уже не в первый раз не допускается к подобным мероприятиям. Что интересно, в запоребрье по этому поводу бытует мысль, что таким образом европейцы пытаются избавиться от конкурентов в лице «Рособоронэкспорта». Ну да, а других причин тому, что Россия за 4 года скатилась на дно цивилизованного мира, превратившись в страну-изгой, быть и не может!

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