К празднику Пасхи "Коктебель" представил лимитированную серию десертного вина - кагора. Особенность нового продукта - в необычном праздничном дизайне. Об этом говорится в пресс-релизе компании производителя Beverage Trading Company, передает

"Пасха - древнейший и величайший христианский праздник, который в Украине 2018 отмечают 8 апреля. Это день великой радости и особой веры в чудо. Этот праздник - о главных ценностях каждого человека: любовь, добро, прощение и победу добра над злом. А еще Пасха - это добрая традиция собираться семьей за щедрым столом, навещать близких и родных.

Самыми распространенными и неотъемлемыми символами Пасхи, которые занимают почетное место на пасхальном столе, есть пасхальные яйца, пасха и традиционное вино - бархатный темно-рубиновый Кагор.

Поэтому к светлому празднику Пасхи легендарный бренд Коктебель представил лимитированную серию десертного вина Кагор в новом и необычном праздничном дизайне ", - говорится в релизе.

Новая этикетка кагора блестяще засияла пасхальным яйцом.

"Как символ новой жизни и возрождения! Его гармоничным дополнением стал аутентичный украинский орнамент, который уходит своими корнями в глубину веков ", - рассказали в компании.

Что касается вина, то "оно завораживает бархатным, немного терпким вкусом и потрясающим ароматом с нотами чернослива и смородины", - отметили в производителя.

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