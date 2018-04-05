Законопроект о новом названии ВДВ внес в парламент президент Петр Порошенко. Украинские десантники были недовольны созвучием аббревиатуры ВДВ с родом войск армии агрессора Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", законопроект был принят в целом со второй попытки.За него проголосовали 236 депутатов при необходимых 226.В пояснительной записке сказано, что переименование этого рода войск обусловлено оккупацией вооруженными силами России части территории Украины, что повлекло негативное отношение личного состава ВСУ и ветеранов-десантников к аббревиатуре ВДВ (Высокомобильные десантные войска), которая стала ассоциироваться с ВДВ (воздушно-десантные войска) РФ.Законопроект был подан в Раду 21 ноября 2017 года президентом Украины Петром Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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