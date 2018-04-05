Полиция Паттайи приняла заявление от пострадавших, обвиняют Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще 8 человек, арестованных за проведение нелегального секс-тренинга, в изнасиловании и организации проституции.

Такое заявление было подано в полицию на 1 апреля, передает со ссылкой на .

"Как я понял, основные обвинения в заявлении выдвинутые против одного из арестованных за секс-тренинг, а остальные обвиняют как сообщники. Сейчас, вероятно, будет расследование по этому заявлению. Поскольку оно будет относительно остальных восьми человек, это означает, что депортировать их невозможно, пока в их отношении является такое заявление, а тем более если за этим заявлением заведут уголовное дело", - рассказал собеседник агентства "РИА Новости".

Кто именно является основным обвиняемым, не сообщается. Также одного из арестованных, которого должны были депортировать 5 марта, иммиграционная полиция передала уголовному.

Суд назначен на 17 апреля.

Настя Рыбка вместе со своим секс-тренером Алексом Лесли после задержания попросили политического убежища в . Американское посольство в Минске предоставило комментарий, где уточняется, что ведомство не занимается рассмотрением обращений о предоставлении политического убежища, поскольку заявитель должен находиться на территории . За пределами можно обратиться только за статусом беженца.

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