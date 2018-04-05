|С начала года цены в Украине выросли на 2,4%
|05.04.2018 17:42
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Больше только подорожали фрукты и овощиЦены в Украине в январе-феврале 2018 года выросли на 2,4%.
Больше только подорожали фрукты и овощи - почти на 15% и 12,5% соответственно. В то же время упали цены на сахар, крупы и свинину, в среднем на 3,4%, - сообщает Государственная служба статистики.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за первые месяцы 2018 года выросли почти на 1% в связи с повышением стоимости содержания домов и придомовых территорий, а также на водоснабжение.
Также Госстат сообщает, что в начале года на 4,5% выросли цены на транспортные услуги, в общем из-за роста стоимости топлива и масел на 6,7%.
Ранее сообщалось, что на февраль 2018 года украинцы задолжали за коммунальные услуги около 36 миллиардов гривен.
Также в Госстат сообщал, что темпы инфляции в Украине замедляются.
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