Больше только подорожали фрукты и овощи

Больше только подорожали фрукты и овощи - почти на 15% и 12,5% соответственно. В то же время упали цены на сахар, крупы и свинину, в среднем на 3,4%, - сообщает Государственная служба статистики.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за первые месяцы 2018 года выросли почти на 1% в связи с повышением стоимости содержания домов и придомовых территорий, а также на водоснабжение.

Также Госстат сообщает, что в начале года на 4,5% выросли цены на транспортные услуги, в общем из-за роста стоимости топлива и масел на 6,7%.

Ранее сообщалось, что на февраль 2018 года украинцы задолжали за коммунальные услуги около 36 миллиардов гривен.