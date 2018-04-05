Связью 4G в Украине за почти неделю после даты запуска воспользовались более миллиона украинцев. Об этом сообщили в пресс-службах двух мобильных операторов, которые уже запустили интернет нового поколения - Vodafone i lifecell.

"Около 400 тыс. абонентов уже попробовали нашу 4.5G-связь", - сообщили в lifecell.

По данным компании, между тех абонентов этого оператора, кто уже имел смартфон с поддержкой LTE и USIM-карту, около 40% уже используют 4.5G-связь. Использование интернета нового поколения в некоторых местностях привело к росту объема потребленного трафика более чем вдвое, наиболее активно новой технологией пользуются жители Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

При этом в Vodafone сообщили, что "больше 600 тысяч уже воспользовались" связью 4G.

Как сообщили в компании, за первые дни работы сети объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%. Основную часть этого трафика составили видео сервисы. Лидером в пользовании 4G стал Киев, а также Харьков и Одесса.

Напомним, в компании Киевстар ожидают, что смогут запустить 4G до 10 апреля.

В Украине 4G запустили 30 марта.

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