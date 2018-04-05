Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой действительно рассматривает вариант возвращения в министерство, заявил источник издания "Вести" в Кабинете Министров. Отставку Кутового парламент не согласовал, формально он находится в отпуске Фото: Тарас Кутовий / Facebook Кутовой написал заявление об отставке 23 мая 2017 года, но парламент за нее так и не проголосовал, все это время формально министр находится в отпуске.Как сообщил источник портала в правительстве, у Кутового истек очередной срок отпуска и следующий он решил не оформлять."Он действительно рассматривает вариант возвращения в министерство", – сказал собеседник издания.По его словам, возвращения Кутового, представителя партии УДАР, хотят в Администрации Президента. "Было несколько встреч в АП, его уговаривали вернуться", – отметил инсайдер. Кутовой занял пост министра аграрной политики и продовольствия 14 апреля 2016 года и стал первым министром в правительстве Гройсмана, подавшим в отставку. После ухода из министерства он собирался сосредоточиться на привлечении инвестиций в экономику Украины.Премьер Гройсман выразил в этой связи сожаление, подчеркнув, что "стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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