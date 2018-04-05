|
Написавший заявление об отставке министр агрополитики Кутовой может пересмотреть свое решение – СМИ
|
05.04.2018 17:44
|
Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой
действительно рассматривает вариант возвращения в министерство,
заявил источник издания "Вести" в Кабинете Министров. Отставку
Кутового парламент не согласовал, формально он находится в отпуске
Фото: Тарас Кутовий / Facebook Кутовой написал заявление об
отставке 23 мая 2017 года, но парламент за нее так и не
проголосовал, все это время формально министр находится в
отпуске.Как сообщил источник портала в правительстве, у Кутового
истек очередной срок отпуска и следующий он решил не оформлять."Он
действительно рассматривает вариант возвращения в
министерство", – сказал собеседник издания.По его словам,
возвращения Кутового, представителя партии УДАР, хотят в
Администрации Президента. "Было несколько встреч в АП, его
уговаривали вернуться", – отметил
инсайдер. Кутовой занял пост министра аграрной политики и
продовольствия 14 апреля 2016 года и стал первым
министром в правительстве Гройсмана, подавшим в
отставку. После ухода из министерства он собирался
сосредоточиться на привлечении инвестиций в экономику
Украины.Премьер Гройсман выразил в этой связи
сожаление, подчеркнув, что "стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира