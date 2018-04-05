Бренд по производству пива Budweiser, компания Anheuser-Busch InBev, а также виски Jim Beam решили объединить усилия для производства лимитированного пива Reserve Copper Lager, пишет Maxim .

По информации издания, лагер планируют сварить из двухрядного ячменя, а также выдержать на бочарных клепках - дубовых дощечках, из которых обычно делают бочки для виски Jim Beam. Благодаря этому пиво приобретет необычный благовоние, а также вкус обожженного дуба с оттенками орехов, ванили, а также карамели.

Подчеркивается, что коллаборация Budweiser с Jim Beam - знаковая для рынка пивоварения, на котором Budweiser в послее время теряет лидерские позиции. Таким образом, по данным производителей, бренд привлечет внимание к своему пиву и повысит продажи продукции.

Новое пиво Reserve Copper Lager хотят выпустить на рынок уже в сентябре 2018 года.

Как сообщал svodka.net, пивоваренную компанию Heineken обвинили в расизме из-за рекламы светлого пива. Стоит отметить, что после обвинений компания извинилась и удалила ролик со своего канала в YouTube.

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