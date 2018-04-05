С начала суток боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО, потерь между украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает

“Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы по полному прекращению огня на период пасхальных праздников. С начала суток агрессор совершил 10 обстрелов украинских опорных пунктов... В результате вражеских обстрелов украинские воины не пострадали. Наши защитники на линии разграничения сторон продолжают надежно контролировать противника при этом неуклонно соблюдают условия пасхального перемирие”, - говорится в сообщении.

В частности на луганском направлении с 82-мм минометов боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — близко Новозвановки.

На донецком направлении гранатометы и стрелковое оружие соперник применил по укреплениям сил АТО близко Водяного, Новотроицкого, Авдеевки и Шахты “Бутовка”. Кроме этого, по защитникам Водяного велся снайперский огонь, а из стрелкового оружия — обстреляны защитники Павлополя.

Напомним, за минувшие сутки было 39 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал сегодня Президент Украины Петр Порошенко заявил, что формат проведения Антитерористинои операции на Донбассе будет завершен в мае этого года и состоится переход на новый формат — операцию Объединенных сил.

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