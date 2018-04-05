|
Порошенко о трудовой миграции из Украины: С этим сталкивались все новые члены ЕС
|
05.04.2018 17:52
|
Президент Украины Петр Порошенко считает, что повышения зарплат в
стране является основным путем прекращения оттока рабочей силы из
Украины в страны Евросоюза. Порошенко: Работодатели все чаще
жалуются на недостаток рабочей силы Фото: ЕРА Президент Украины
Петр Порошенко заявил, что трудовая миграция из Украины является
нормальным Об этом он заявил на совещании по вопросам
децентрализации и регионального развития в Виннице, передает
корреспондент издания "ГОРДОН"."Сегодня мы имеем тревожную
тенденцию – работодатели все чаще жалуются на недостаток рабочей
силы. Уже нет проблемы безработицы – проблема есть с точностью на
оборот. Понятно, что это есть "средняя температура по
палате". Где-то людям негде работать, а где-то на квалифицированную
рабочую силу охотятся рекрутеры, в том числе и иностранные.
Подписание соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает свободное
движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Украина
становится частью европейского рынка труда. С этим сталкивались все
новые члены ЕС", – заявил Порошенко.Он отметил, что это побуждает
бизнес увеличивать заработную плату в Украине."Я хочу отметить, что
тенденция очень позитивная. Например, в Киеве в феврале средняя
заработная плата достигла уже более 14 тыс. грн. И это выход и это
мое обращения к работодателям, которые должны платить людям
больше, платить легально, чтобы у них было меньше желания ехать за
границу, рушить семьи и создавать социальное напряжения", – добавил
президент. При этом, Порошенко подчеркнул, что благоприятную
среду нужно также создавать и для бизнеса.Почти каждый третий
гражданин Украины задумывался об эмиграции, каждый четвертый –
не верит, что Украина встанет на ноги как независимое государство.
Такие данные получены в ходе исследования общественного мнения,
которое провел Киевский международный институт социологии по заказу
ZN.UA с 21 ноября по 15 декабря 2017 года.В июне 2016 года директор
консульского департамента Министерства иностранных дел Украины
Андрей Сибига заявил, что за пределами Украины легально
находится около 5 млн украинцев, и это число растет.
После вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом в
Украине уменьшилось количество желающих трудоустроиться,
сообщил 28 декабря прошлого года министр социальной политики Андрей
Рева. Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал
трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства
после военной агрессии.
По данным Госстата, в прошлом году больше только
украинцев выезжали в Польшу – 9 990 978.
28 февраля 2018 года в НБУ заявили, что в ближайшие 2-3
года трудовая миграция из Украины будет расти.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира