В центре Херсона неизвестный мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного правления Национальной полиции в Херсонской области.

По данным правоохранителей, в результате инцидента, который произошел около 14:45, пострадал один человек.

"В центре Херсона неизвестный выстрелили в мужчину. Злоумышленник скрылся на автомобиле Nissan черного цвета", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в городе ввели план "Перехват" и через некоторое время злоумышленника удалось поймать. Подозреваемым оказался ранее судимый 33-летний житель пригорода Херсона. У него в автомобиле правоохранители обнаружили охотничье ружье.

Пострадавший был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал svodka.net ранее, вечером в среду, 4 апреля, в городе Новоград-Волынский Житомирской области неизвестные осуществили покушение на убийство депутата местного городского совета Олега Ващенко .

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