НБУ укрепил курс доллара По теме: Украины на 5 апреля установил курс доллара на уровне 26,26 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт , передает со ссылкой на . Евро подешевел на 16 коп. Сегодня стоит 32,24 грн. Курс российского рубля - 45 коп. В обменниках доллар покупают по 26,02 грн, продают по 26,30 грн. За евро предлагают 32,00 грн. Продают по 32,45 грн. Российский рубль скупают и продают по 44 коп. С начала года выдал 290 электронных лицензий на вывод валюты. По данным , сумма операций по 282 из них составила $6,5 млн. Кроме того, наблюдается рост спроса со стороны клиентов украинских банков на такую ​​услугу. Так, с 3 июля 2017 года и по состоянию на конец прошлого года было выдано 402 электронные индивидуальные лицензии. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти $9 млн.











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