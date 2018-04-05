|НБУ укрепил курс доллара
|05.04.2018 17:56
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Украины на 5 апреля установил курс доллара на уровне 26,26 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт , передает со ссылкой на .
Евро подешевел на 16 коп. Сегодня стоит 32,24 грн.
Курс российского рубля - 45 коп.
В обменниках доллар покупают по 26,02 грн, продают по 26,30 грн.
За евро предлагают 32,00 грн. Продают по 32,45 грн.
Российский рубль скупают и продают по 44 коп.
С начала года выдал 290 электронных лицензий на вывод валюты. По данным , сумма операций по 282 из них составила $6,5 млн. Кроме того, наблюдается рост спроса со стороны клиентов украинских банков на такую услугу. Так, с 3 июля 2017 года и по состоянию на конец прошлого года было выдано 402 электронные индивидуальные лицензии. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти $9 млн.