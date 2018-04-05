|Завтра в Украине ожидается дождливая погода
|05.04.2018 17:58
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Завтра, 6 апреля, в Украине в западных областях - небольшой дождь, в Винницкой и большинстве северных областей такая погода ожидается днем, на остальной территории - без осадков. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"6 апреля в Украине в западных областях - небольшой дождь, в Карпатах и на Закарпатье - умеренный", - сообщили синоптики.
Температура ночью ожидается на уровне 5-10° тепла, днем - 9-14°.
На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой и большинстве северных областей днем - небольшой дождь. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 13-18°, на побережье морей - 10-12°.
Ветер в Украине завтра ожидается южный, с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.
При этом завтра в Киеве осадков не ожидается, вечером - дождь. Температура ночью - 5-7° тепла, днем - 15-17°.
Как сообщал нынешний март в Киеве стал самым холодным с начала 21-го века.