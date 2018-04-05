Завтра, 6 апреля, в Украине в западных областях - небольшой дождь, в Винницкой и большинстве северных областей такая погода ожидается днем, на остальной территории - без осадков. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"6 апреля в Украине в западных областях - небольшой дождь, в Карпатах и ​​на Закарпатье - умеренный", - сообщили синоптики.

Температура ночью ожидается на уровне 5-10° тепла, днем ​​- 9-14°.

На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой и большинстве северных областей днем ​​- небольшой дождь. Температура ночью - 3-8° тепла, днем ​​- 13-18°, на побережье морей - 10-12°.

Ветер в Украине завтра ожидается южный, с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.

При этом завтра в Киеве осадков не ожидается, вечером - дождь. Температура ночью - 5-7° тепла, днем ​​- 15-17°.

Как сообщал нынешний март в Киеве стал самым холодным с начала 21-го века.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира