Окончание АТО и переход к новому формату проведения операции по освобождению оккупированных территорий Донбасса должно привести к улучшению контроля ситуации на востоке Украины.

Об этом сказано в эксклюзивном блоге на «Обозревателе» военного эксперта Олега Жданова, информирует svodka.net.

«С точки зрения системой управления – это правильное решение. Эту операцию изначально надо было поручать военным. Правда, при этом нужно было вводить военное положение, чтобы вооруженные силы применялись законно», – уверен он.

«Но даже на сегодня управление на Донбассе должно улучшиться. В плане контроля за ситуацией тоже должно улучшиться. Также все переходит под протекторат президента страны. Но пока еще оценить эту ситуацию довольно сложно», – добавил эксперт.

По его словам при этом до сих пор неизвестна официальная трактовка «специальных действий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны», прописанных в так называемом законе о реинтеграции Донбасса.

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Жданов подчеркнул, что российская военная угроза никуда не делась, напомнив, что на границе Украины и России сосредоточена большая группировка войск, а с 2015 года идет постепенное формирование двух полевых армий – 8й и 20й.

«Что касается ситуации на Донбассе, то эти полевые армии в случае обострения конфликта могут быть резервом. Но на сегодняшний день, к счастью, ситуация развивается таким образом, что вряд ли Россия решится на конфронтацию и усиление боевых действий», – добавил он.

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