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Инциденты, подобные пожару в Кемерово, в следующие шесть лет
президентства Владимира Путина "завалят Россию", считает
оппозиционный политик из РФ Владимир Рыжков. Рыжков: Кемеровский
пожар показал, что система сгнила насквозь Фото: wikipedia.org
"Черные лебеди", я думаю, наши слушатели знают – это внезапные
катастрофические события, которые никем не прогнозируются, никем не
ожидаются, только этого невозможно избежать, которые способны
нанести, даже не скажу об ущербе режиму, способны нанести огромные
перемены", – объяснил он.По словам политика, для главы
Советского Союза Михаила Горбачева "черным лебедем" стала авария на
Чернобыльской АЭС."Мне кажется, что новое президентство Путина
начинается действительно с "черных лебедей". Кемеровский пожар
чудовищный показал, что система сгнила насквозь. Генерал МЧС
(министерство чрезвычайных ситуаций. – )
Кемерово имеет коттедж, шесть квартир – это только то, что
успели у него найти, и при этом у него заживо горят дети", –
сказал Рыжков.Он считает, что инциденты, подобные пожару в Кемерово
и мусорному скандалу в Подмосковье, "завалят Россию следующие шесть
лет"."Технологичные, мусорные, пожарные. Все это замешано на
коррупции, все это замешано на частных интересах, за всем этим
стоят путинские друзья-олигархи. Все это связано в гремучий
мафиозно-криминальный клубок коррупции и неэффективности", –
заявил Рыжков.По его мнению, "черные лебеди" приведут в РФ к "все
большей дестабилизации, потере контроля и снижению легитимности
власти".Пожар в Кемерово произошел 25 марта, через неделю
после президентских выборов в России. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате
происшествия погибли 64 человека, между них – 41
ребенок. По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.В ходе расследования арестовали семь человек: технического
директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева,
руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему
противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника
этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина,
генерального директора компании – собственника сгоревшего
здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного
строительного надзора Кемеровской области Танзилию
Комкову и управляющую сгоревшим ТЦ Надежду
Судденок.Короткое замыкание в пучке высоковольтных проводов,
нависавшем над детской батутной площадкой в "Зимней вишне",
является наиболее вероятной причиной возгорания, заявили в
Следкоме России 2 апреля.
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