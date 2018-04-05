Инциденты, подобные пожару в Кемерово, в следующие шесть лет президентства Владимира Путина "завалят Россию", считает оппозиционный политик из РФ Владимир Рыжков. Рыжков: Кемеровский пожар показал, что система сгнила насквозь Фото: wikipedia.org "Черные лебеди", я думаю, наши слушатели знают – это внезапные катастрофические события, которые никем не прогнозируются, никем не ожидаются, только этого невозможно избежать, которые способны нанести, даже не скажу об ущербе режиму, способны нанести огромные перемены", – объяснил он.По словам политика, для главы Советского Союза Михаила Горбачева "черным лебедем" стала авария на Чернобыльской АЭС."Мне кажется, что новое президентство Путина начинается действительно с "черных лебедей". Кемеровский пожар чудовищный показал, что система сгнила насквозь. Генерал МЧС (министерство чрезвычайных ситуаций. – ) Кемерово имеет коттедж, шесть квартир – это только то, что успели у него найти, и при этом у него заживо горят дети", – сказал Рыжков.Он считает, что инциденты, подобные пожару в Кемерово и мусорному скандалу в Подмосковье, "завалят Россию следующие шесть лет"."Технологичные, мусорные, пожарные. Все это замешано на коррупции, все это замешано на частных интересах, за всем этим стоят путинские друзья-олигархи. Все это связано в гремучий мафиозно-криминальный клубок коррупции и неэффективности", – заявил Рыжков.По его мнению, "черные лебеди" приведут в РФ к "все большей дестабилизации, потере контроля и снижению легитимности власти".Пожар в Кемерово произошел 25 марта, через неделю после президентских выборов в России. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека, между них – 41 ребенок. По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования арестовали семь человек: технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову и управляющую сгоревшим ТЦ Надежду Судденок.Короткое замыкание в пучке высоковольтных проводов, нависавшем над детской батутной площадкой в "Зимней вишне", является наиболее вероятной причиной возгорания, заявили в Следкоме России 2 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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