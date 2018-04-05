Президент Словакии Андрей Киска жалеет, что его страна не выслала российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в ответ на отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милош Земан, передает со ссылкой на Zpravy.

"Сейчас идет информационная война, новая информация поступает со всех сторон, но я считаю, что нужно стоять на стороне союзников. Мне жаль", - сказал Киска, комментируя "дело Скрипаля".

Земан со своей стороны выразил сомнение в причастности России к отравлению в Солсбери.

"У меня есть сомнения относительно показаний дипломатов, но я признаю, что это компетенция премьер-министра (высылать дипломатов - ред.)", - сказал он.

Напомним, Братислава 28 марта вызвала своего посла в Москве для консультаций, но российских дипломатов не высылала.

Как сообщал 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились более двух десятков стран.

В свою очередь Россия выслала дипломатов из стран ЕС и США.

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