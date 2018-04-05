Верховная Рада намерена запретить отбирать у людей единственное жилье для погашения долгов за услуги ЖКХ, электроэнергию и газоснабжение.

Соответствующие изменения содержит законопроект №5059, который внесен в повестку дня заседания ВР 5 апреля, передает UBR, информирует svodka.net.

В частности, документ дополняет закон «Об исполнительном производстве» новыми проложениями и запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника, если такое обращение имеет целью погасить долги перед поставщиками электроэнергии, газа, тепла или жилищно-коммунальных услуг. Примечательно, что проект не ограничивает действие нормы так называемым «бюджетным» жильем (квартиры до 60 кв.м. и частные дома до 120 кв.м.), которые освобождены от уплаты налога на недвижимость.

Шансы законопроекта получить поддержку в Раде очень высоки. Тем более, что профильный парламентский комитет рекомендовал депутатам принять проект закона, поскольку тот направлен на обеспечение конституционных прав граждан. С одной оговоркой – авторам следует учесть замечания Главного научно-экспертного управления ВР.

Последний же высказал опасения, что норма может привести к массовым злоупотреблениям. А люди попросту перестанут платить за услуги ЖКХ. И настоятельно рекомендовал указать в документе подробный перечень случаев, когда должник сможет воспользоваться запретом. Например, если человек лишился работы или не получает зарплаты. Тем же, кто сознательно не платит за ЖКУ, предоставлять такие послабления не следует, уверены парламентские эксперты.

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Следует отметить, что законопроект уже третий раз вносится в повестку дня ВР. Предыдущие две попытки депутаты предпринимали в марте 2018 года. Но оба раза проект не дошел до фактического рассмотрения.

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