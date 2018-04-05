Адвокатов фигурантов дела о растрате средств на покупку рюкзаков для Национальной гвардии уведомили о том, что они могут начать ознакомление с материалами. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Александр Аваков является одним из фигурантов дела о рюкзаках Фото: Схеми‏ / Twitter Об этом в комментарии "Українським новинам" сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.Он отметил, что адвокатов уведомили о завершении дела, они могут начать ознакомление с материалами. После этого дело будет передано в суд.31 октября 2017 года НАБУ провело обыски по месту проживания фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря, а также представителя фирмы, которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им вменяют растрату на сумму 14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8 ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19 декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества сына министра внутренних дел.22 декабря 2017 года суд отменил обязательство для Александра Авакова носить электронный браслет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки для внутренних дел суд александра Теги: политика