Адвокатов фигурантов дела о растрате средств на покупку рюкзаков
для Национальной гвардии уведомили о том, что они могут начать
ознакомление с материалами. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Александр Аваков является одним из фигурантов дела
о рюкзаках Фото: Схеми / Twitter Об этом в комментарии
"Українським новинам" сообщил заместитель руководителя САП Владимир
Кривенко.Он отметил, что адвокатов уведомили о завершении дела, они
могут начать ознакомление с материалами. После этого дело будет
передано в суд.31 октября 2017 года НАБУ провело обыски по
месту проживания фигурантов уголовного производства о
злоупотреблениях при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков
для Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына
Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря, а
также представителя фирмы, которая выиграла тендер по
поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им вменяют растрату на
сумму 14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд
Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде
личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные
паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру
пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8
ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19
декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества
сына министра внутренних дел.22 декабря 2017 года суд отменил
обязательство для Александра Авакова носить электронный
браслет.
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