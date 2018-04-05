Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Юлии 2010 года в размере 4 млн евро ливийским диктатором Муаммаром , передает со ссылкой на .

"По результатам рассмотрения Вашего запроса детективами НАБУ начато информационно-аналитическое исследование, в ходе которого истребована дополнительная информация по данному вопросу в установленном законом порядке", - говорится в документе, который обнародовал народный депутат в Facebook.

По данным НАБУ, такие запросы направили также другие народные депутаты.

"По результатам информационно-аналитического исследования, в случае выявления признаков уголовного преступления, отнесенного к подследственности Национального бюро будет принято решение в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины", - говорится в документе.

В 2010 году в Украине состоялись выборы президента. Среди кандидатов были , Юлия , , , , и .

14 февраля 2010 объявила официальные результаты выборов президента Украины, согласно которым руководитель победил и стал следующим президентом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира