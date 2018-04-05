На участке Занки - Скрипаи в Харьковской области железнодорожники ликвидировали перелив воды через железнодорожные пути, который произошел в связи с весенним половодьем. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця".

"На днях благодаря привлечению противоразмывного поезда "Укрзализныци" в Харьковской области был ликвидирован перелив воды через пути. Размыв пути был зафиксирован и оперативно ликвидирован на участке Занки - Скрипаи", - отметили в пресс-службе железнодорожного перевозчика.

Напомним, население г. Ахтырка Сумской области эвакуировали из-за резкого повышения уровня воды в р. Ахтырка, которое произошло в результате интенсивного таяния снега.

Также сообщал, что из-за повышения уровня воды в реке Дунай на поверхность поднялась мина времен Первой мировой войны.

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