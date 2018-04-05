Боевики применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие

На луганском направлении с 82-мм минометов боевики обстреляли украинские позиции в районе Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - близко Новозвановки.

"На донецком направлении гранатометы и стрелковое оружие враг применил по укреплениям сил АТО близко Водяного, Новотроицкого, Авдеевки и шахты "Бутовка". Кроме того, по защитниках Водяного били снайперским огнем, а из стрелкового оружия обстреляны защитники Павлополя", - сообщили в пресс- центре штаба АТО на своей странице в Facebook.