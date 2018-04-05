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День в АТО: 10 обстрелов, потерь среди украинских военных нет
05.04.2018 18:15
День в АТО: 10 обстрелов, потерь между украинских военных нет
Боевики применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие
В районе вооруженного конфликта на Донбассе с начала дня 5 апреля (по состоянию на 18:00) боевики 10 раз обстреляли украинские позиции.
День в АТО: 10 обстрелов, потерь среди украинских военных нет Фото: EPA/UPG

На луганском направлении с 82-мм минометов боевики обстреляли украинские позиции в районе Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - близко Новозвановки.

"На донецком направлении гранатометы и стрелковое оружие враг применил по укреплениям сил АТО близко Водяного, Новотроицкого, Авдеевки и шахты "Бутовка". Кроме того, по защитниках Водяного били снайперским огнем, а из стрелкового оружия обстреляны защитники Павлополя", - сообщили в пресс- центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

В штабе добавили, что в результате боевых действий украинские военные не пострадали.

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