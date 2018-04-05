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Генпрокуратура взяла образцы голоса Холодницкого из открытого доступа
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05.04.2018 18:16
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Проведение экспертизы записей из кабинета главы Специализированной
антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого займет около двух
недель, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины. 4 апреля НАБУ
опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого Фото:
European Business Association / Facebook Образцы голоса нужны для
проведения экспертизы. Их сравнят с образцами речи,
зафиксированными во время прослушивания кабинета Холодницкого.По
данным собеседника агентства, проведение экспертизы может занять
около двух недель.21 марта "Украинская правда" сообщила
о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП
заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет
заставить его уволиться. 24 марта генпрокурор Украины Юрий
Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было
санкционировано судом. 29 марта Сытник подтвердил, что
НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что
его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта
Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную
комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор
попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП.
В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были
отобрать образец голоса, но он не явился.3 апреля Холодницкий
пришел на допрос в ГПУ и заявил, что отказался
участвовать в следственных действиях, так как настаивает на смене
следователей и прокуроров в производстве. Он добавил, что негласные
действия в отношении него начались на основании статьи о
взяточничестве. Председатель КДКП Виталий Грушковский
сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы
Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.4 апреля
НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета
Холодницкого.
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