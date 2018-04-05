Жизнь моего отца точно не была сахаром. Достаточно вспомнить четыре года на фронте рядовым сапёром и путь от Сталинграда до Вены, который прошёл пешком. Но он жив, и ему 96.

Моя мама умерла несколько лет назад в возрасте 86. Последние 10 лет у неё был рак. Но умерла она не от него – просто на организм, ослабленный очередным курсом лечения (успешным), напал какой-то очень агрессивный вирус, и сердце не выдержало.

При этом родители не происходят из семей долгожителей. Те из бабушек и дедушек, которых не убили на войне и в Холокост, умерли довольно рано. Мои же не продолжили этот тренд по единственной причине: я их вывез около тридцати лет назад в Израиль с его далеко не дружелюбным климатом, но отличной медициной.

Терпеть не могу пользоваться собственными наблюдениями и личным опытом для выводов, требующих обобщенных данных, но в этом случае я знаю массу других примеров и абсолютно убеждён: все те же украинские старики, когда их вывозят в развитые страны, живут там гораздо дольше.

Главная причина низкой (наихудшей в Европе) украинской продолжительности жизни – ужасающая медицина. И если вы произведёте элементарную манипуляцию: разделите медицинский бюджет страны на количество её населения и сравните с аналогичным показателем любой другой из европейских, то поймёте, почему чудес на свете не бывает. Такова общая ситуация в стране к началу медицинской реформы (услышьте правильно – к началу, а не в результате).

Вкратце её суть описывается одной поговоркой: «по одёжке протягивают ножки». Это означает, что даже нищенский украинский бюджет на медицину можно (и нужно) использовать гораздо более рационально. Вместо того чтобы содержать десять зданий больниц, лучше оставить пять (или три), а на высвободившиеся средства купить оборудование, лекарства и повысить зарплаты персоналу. Да, придётся забыть о приемах у врачей-специалистов на второй день и по любому чиху. Да, нельзя будет получить немедленную госпитализацию по любому случаю (кроме срочных, где есть опасность для жизни). Да, врачи перестанут ходить по домам (кроме неотложки или частной страховки). Но зато можно будет начать давать каждому гарантированный пакет медицинской помощи, и он будет расти по мере роста экономики. Таков путь только цивилизованного мира – и не нужно изобретать велосипед.

Только в больном мозгу человека-совка может жить пропагандистская иллюзия «бесплатной» медицины. В реальности, это очень дорогостоящая отрасль, которую общество должно оплатить. И как ни крутите, речь идёт о бюджете (точнее, его части), который мы с вами оплачиваем своими налогами или страховыми взносами, которые те же налоги. Давайте запомним: чем беднее государство, тем рациональнее оно должно тратить этот бюджет.

Вот и вся суть медицинской реформы Супрун. Конечно, есть немалая группа людей (в том числе, очень уважаемых специалистов), которой такие изменения – кость в горле. Именно они под популистскими лозунгами (естественно, не рассказывая о своём шкурном интересе) будут мешать Супрун. Можете их поддержать – и помочь им довести продолжительность жизни украинцев до африканских значений. Или подумать о своих стариках. И не только о них.

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