Господитыбожемой! Ну, конечно же, что англичане не могут дать России весь набор доказательств о происхождении «Новичка» потому, что тогда Москве станет известен информатор-агент, который эту информацию и передал англичанам.

Именно следовательно Россия так настаивает на своём участии в расследовании. Скорее только там, между Кремлём и Лубянкой идёт очень эмоциональный разговор о полном провале контрразведки: на ключевом направлении была допущена ошибка, которая будет стоить России очень дорого.

То есть стороннему наблюдателю совершенно конечно, что увлёкшись защитой трона и грабежом бизнесменов, ФСБ упустило из виду то, ради чего она, собственно, и создавалась: пресечение разведывательной деятельности других стран на территории России, а попросту говоря — контрразведке.

По большому счету, по другому и быть не могло. Посудите сами: если огромная армия оперативников, спецназовцев и следователей занималось лишь моим делом о вымышленной контрабанде, то сколько сил брошено на Магомедовых, Навального и т.д.

На контрразведку не остаётся ни времени, ни сил, ни ресурсов. К тому же это неинтересно с материальной точки зрения (в отличие от обезжиривания олигархов) и очень хлопотно (в отличие от борьбы с инакомыслием).

Действительно: ведь даже когда ФСБ занимается, вроде, своим делом, т.е. контрразведкой, то и тогда все кончается посадкой российских же ученых, которые составляют доклады для иностранных компаний по открытым источникам.

Поскольку проще протащить через Думу изменение состава преступления по шпионажу, воткнув туда абсолютно невинные занятия, чем заниматься выискиванием действительно имеющихся в наличии иностранных агентов.

Ибо настоящая контрразведка требует очень высокой квалификации, которой, разумеется, давно уже нет.

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