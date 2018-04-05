Верховная Рада планирует разрешить мужчинам и женщинам служить в армии до достижения предельного возраста пребывания на службе в армии (45-60 лет). Парламентарии 230 голосами приняли в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент

Законопроектом предлагается предоставить лицам обоего пола равные возможности по заключению контракта на прохождение военной службы, определив, что женщины могут заключать договор на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Также предоставляется право военным комиссариатам (командирам воинских частей) на обращение в Службу безопасности Украины для проверки сведений о причастности к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, путем направления соответствующих запросов.

Как сообщал Верховная Рада разрешила привлекать на военную службу лиц, признаны непригодными.

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