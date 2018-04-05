Здание находится на стадии строительства, следовательно внутри нет пациентов

На обнародованных кадрах видно, что огонь охватил сразу несколько этажей здания.

Пожарные пытаются потушить огонь, - сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, горящее здание находится на стадии строительства, следовательно внутри нет пациентов.

Пока нет информации о пострадавших.

Турецкое издание Hurriyet отмечает, что огонь вспыхнул на крыше, после чего распространился на другие этажи. Также в сообщении говорилось о звуке взрыва.

Близлежащие здания эвакуировали из соображений безопасности.