|В Стамбуле загорелся многоэтажный госпиталь
|05.04.2018 18:23
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Здание находится на стадии строительства, следовательно внутри нет пациентовНа западе Стамбула загорелся госпиталь.
Фото: NTV
На обнародованных кадрах видно, что огонь охватил сразу несколько этажей здания.
Пожарные пытаются потушить огонь, - сообщает турецкий телеканал NTV.
По данным телеканала, горящее здание находится на стадии строительства, следовательно внутри нет пациентов.
Пока нет информации о пострадавших.
Турецкое издание Hurriyet отмечает, что огонь вспыхнул на крыше, после чего распространился на другие этажи. Также в сообщении говорилось о звуке взрыва.
Близлежащие здания эвакуировали из соображений безопасности.
Ранее, в турецком городе Эскишехир в результате вооруженного нападения в университете Йылдырым погибли 4 человека, нападающего задержали.
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