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В Стамбуле загорелся многоэтажный госпиталь
05.04.2018 18:23
В Стамбуле загорелся многоэтажный госпиталь
Здание находится на стадии строительства, следовательно внутри нет пациентов
На западе Стамбула загорелся госпиталь.
В Стамбуле загорелся многоэтажный госпиталь Фото: NTV

На обнародованных кадрах видно, что огонь охватил сразу несколько этажей здания.

Пожарные пытаются потушить огонь, - сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, горящее здание находится на стадии строительства, следовательно внутри нет пациентов.

Пока нет информации о пострадавших.

Турецкое издание Hurriyet отмечает, что огонь вспыхнул на крыше, после чего распространился на другие этажи. Также в сообщении говорилось о звуке взрыва.

Близлежащие здания эвакуировали из соображений безопасности.

Ранее, в турецком городе Эскишехир в результате вооруженного нападения в университете Йылдырым погибли 4 человека, нападающего задержали.

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