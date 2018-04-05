Днем 5 апреля сильный пожар вспыхнул в недостроенном корпусе больницы в стамбульском районе Таксим, сообщает агентство Dogan. Движение на нескольких центральных улицах города перекрыто. Огнем охвачены практически все этажи здания, горят крыша и облицовка. Губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил журналистам, что по имеющимся сведениям, жертв нет. Начата эвакуация пациентов из соседних корпусов и жителей соседних зданий. Черный дым можно наблюдать из многих районов города, пишет Daily Sabah. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Сильный пожар вынудил эвакуировать людей из соседних зданий Фото: EPA (архив) видео Видео: İlke Haber Ajansı İLKHA / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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