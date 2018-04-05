Днем 5 апреля сильный пожар вспыхнул в недостроенном корпусе
больницы в стамбульском районе Таксим, сообщает агентство Dogan.
Движение на нескольких центральных улицах города перекрыто. Огнем
охвачены практически все этажи здания, горят крыша и облицовка.
Губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил журналистам, что по
имеющимся сведениям, жертв нет. Начата эвакуация пациентов из
соседних корпусов и жителей соседних зданий. Черный дым можно
наблюдать из многих районов города, пишет Daily Sabah. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Сильный
пожар вынудил эвакуировать людей из соседних зданий Фото: EPA
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