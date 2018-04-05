К концу сегодняшнего дня синоптики ожидают на территории Львовской области значительное усиление юго-западного ветра, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передает

Львовский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует кое-где порывы юго-западного ветра и шквалы 15-20 м/с, а также грозы. В связи с этим в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям во Львовской области объявили штормовое предупреждение.

Напомним, 1-2 апреля в Закарпатской области объявили гидрологическое штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды на реках области и угрозы подтоплений приусадебных участков и сельхозугодий.

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