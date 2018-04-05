К 2020 году Китай будет добывать газ в объеме, превышающем стартовые возможности “Силы Сибири”, а к 2022 и вовсе больше максимальных возможностей “газпромовской кишки”.

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Разговоры о том, что Китай поддерживает развитие добычи сланца, велись в определенных кругах уже довольно давно. Однако они проходили мимо всеобщего внимания, которому навязывались ура-патриотические проекты по типу газопровода “Сила Сибири”, не вписывающиеся в логическую цепочку событий на фоне успешных попыток Пекина развить добычу сланцевого газа для полного самообеспечения, информирует svodka.net.

И вот, в новостных лентах проносится сообщение о том, что власти КНР снижают налог на добычу сланца с 6% до 4,2%. При этом такая льгота будет распространяться на все сланцевые месторождения вплоть до 2021 года.

Таким образом, Китай, занимающий первое место в мире по запасам сланцевого газа, разведанные объемы которого оцениваются в 21,8 трлн кубометров, значительно стимулирует и без того быстро развивающуюся отрасль.

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Согласно планам Пекина, к 2020 году на его месторождениях должно добываться не менее 30 млрд кубов в год, а ежегодный прирост добычи составлять минимум 10%. Это позволит уже к 2030 году Пекину выкачивать 80–100 млрд кубометров сланцевого газа.

И вот на этом фоне возникает вопрос, а зачем теперь Китаю газопровод “Сила Сибири”? Какой смысл вкладывать средства в трубу “Газпрома”, которая должна была поставлять газ уже в 2019, но из 2158 км маршрута проложено на сегодня чуть более 1500 км, что говорит о явном несоответствии срокам? При этом к 2020 году КНР будет добывать газ в объеме, превышающем стартовые возможности “Силы Сибири”, а к 2022 и вовсе больше максимальных возможностей “газпромовской кишки”.

Переиграли.

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