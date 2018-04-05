|Кох: Англичане не могут дать России весь набор доказательств о "Новичке", потому что станет известен информатор-агент
|05.04.2018 18:32
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1888194784547571&id=100000712037223
4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.3 апреля директор Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил, что они не смогли определить, где было создано вещество, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского правительства.
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