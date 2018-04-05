РФ настаивала на своем участии в расследовании отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, чтобы выяснить, кто передал британцам информацию о газе "Новичок", считает экс-вице-премьер РФ Альфред Кох. Кох: Настоящая контрразведка требует очень высокой квалификации Фото: Альфред Кох / Facebook "Господитыбожемой! Ну, конечно же, что англичане не могут дать России весь набор доказательств о происхождении "Новичка" потому, что тогда Москве станет известен информатор-агент, который эту информацию и передал англичанам", – заявил он.По словам Коха, это является одной из причин, по которой РФ "так настаивает на своем участии в расследовании"."Скорее только там, между Кремлем и Лубянкой (район Москвы, где находится здание ФСБ. – ), идет очень эмоциональный разговор о полном провале контрразведки: на ключевом направлении была допущена ошибка, которая будет стоить России очень дорого. То есть стороннему наблюдателю совершенно конечно, что, увлекшись защитой трона и грабежом бизнесменов, ФСБ упустило из виду то, ради чего она, собственно, и создавалась: пресечение разведывательной деятельности других стран на территории России, а попросту говоря – контрразведке", – написал экс-вице-премьер.Он завил, что "настоящая контрразведка требует очень высокой квалификации, которой, разумеется, давно уже нет". https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1888194784547571&id=100000712037223 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.3 апреля директор Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил, что они не смогли определить, где было создано вещество, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского правительства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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